Aos 97 anos, Julia partilha o segredo para uma vida longa e vai surpreendê-lo

Os mais jovens estão sempre à procura do segredo para uma vida longa e com saúde. Qual será o segredo para se viver bons e longos anos? E se muito se fala numa dieta saudável, numa vida ativa, há quem chegue aos 97 anos a dizer que o truque não passa por nada disso.

Julia tem 97 anos e partilhou o seu segredo para uma vida tão longa. A resposta foi partilhada num vídeo do TikTok e deixou toda a gente surpreendida. Foi a cabeleireira de Julia, Brittany Gannong, da página @straightedgebrittany, que partilhou o vídeo com os seus seguidores. Nele, a idosa partilha que o seu segredo foi nunca se ter preocupado em viver tantos anos.

“Eu não quero viver tanto, nunca quis viver tantos anos e não quero ver o que vai acontecer no futuro”, começa por partilhar Julia. “Nunca fui ao ginásio, nunca me exercitei, nem nada. Vivo uma vida normal. Nunca fiz uma alimentação saudável, nunca fiz uma dieta. Vou contra tudo aquilo que as pessoas falam.”

Quando questionada por Brittany se gostaria de viver mais 10 ou 20 anos, Julia responde prontamente: “espero que não!”

Em declarações à Newsweek, Brittany Gannon conta que Julia é uma pessoa amável e interessante. “Creio que as pessoas se identificam com a atitude dela de estar ‘cansada disto’ e gostam do humor com que fala de determinados temas difíceis”, refere.

“Ela é direta, honesta, gentil e apoia-me nesta jornada de levar humor às pessoas através dos meus vídeos, conseguindo assim angariar mais clientes para o salão”, disse à Newsweek Brittany.

Veja o vídeo com Brittany e Julia abaixo (em inglês).