Influencer de 63 anos revela o segredo para parecer muito mais jovem [VÍDEOS]

Há séculos que se procura pela fonte de juventude, algo que impeça que se veja na pele os danos do tempo a passar. E se até agora não se encontrou nenhum produto milagroso que impeça o envelhecimento, há quem acredite ter encontrado a sua própria fonte da juventude, como é o caso de uma TikToker de 63 anos. Então, qual é o segredo para que os anos passem por nós sem que se note?

Gym Tan tem 63 anos e mostra no seu TikTok @californiaistoocasual o seu espírito jovem, a sua paixão por moda e beleza e o seu estilo de vida ativo e saudável. Toda a gente que a acompanha fica encantada com a sua atitude positiva relativamente ao passar dos anos.

No dia do seu aniversário, a mulher que mora na Califórnia, Estados Unidos, partilhou um vídeo em que revela o que acredita ser o truque para manter o espírito jovem e continuar com um ar jovem. “Já disse antes que acho que pareço mais jovem este ano do que o ano passado”, começa por dizer Gym Tan, partilhando logo de seguida o seu segredo. “O que acho que me faz parecer mais nova é não pensar sobre a minha idade.”

Para Gym, “a idade é apenas um número”. E, acredita, o importante é que as pessoas se foquem no que as faz feliz, naquilo que as faz sentirem-se bem.

Já com perto de 250 mil seguidores no TikTok, Gym conta com vários vídeos em que mostra aquilo que apregoa. Num dos últimos TikToks partilhados, a americana conta que se está a preparar para correr na Maratona de Nova Iorque com a filha e noutro mostra um exemplo de um look cheio de estilo para mulheres com mais de 60 anos.

Veja alguns dos vídeos inspiradores de Gym Tan abaixo.