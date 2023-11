Se vive com algum destes signos, precisa de muita paciência. Eles são mesmo teimosos

Saiba quais são os signos mais compatíveis no amor (e os que não devem envolver-se)

Vai começar a reparar: sabe aquela pessoa que não larga uma discussão até fazer os restantes perder a paciência e serem vencidos pelo cansaço? Verifique se não pertence a um dos signos mais teimosos do zodíaco. Se vive com um nativo destes signos (ver ranking na galeria acima), vai ter de se encher de paciência para as sessões de teimosia.

É preciso especial cuidado se verificar que pertence a um dos signos desta lista e se vive com alguém que também integra o ranking. "Ninguém teima sozinho" diz o ditado e aqui o risco é muito mais elevado.

Seja porque pensam em demasia ou porque vivem com o coração na boca, não é fácil lidar com estes nativos inflexíveis. Confira na galeria qual o top elaborado pela astróloga Briana Saussy para o site Best Life.