Maria ficou tetraplégica aos 13 anos a praticar o desporto que ainda ama. Família precisa de ajuda

Maria Mendes é o nome da menina que está a comover o país. Com apenas 13 anos, viu a sua vida mudar radicalmente depois de uma queda durante um treino da modalidade na qual era feliz.

Maria praticava ginástica acrobática de competição no Clube Gimnofrielas, no concelho de Loures. Representou várias vezes Portugal em competições internacionais, participando em dois campeonatos do mundo e num campeonato europeu, como se pode ler na página de Instagram Todos Juntos pela Maria Mendes, que conta já com perto de oito mil seguidores.

Foi a 19 de dezembro de 2022 que um acidente durante o treino lhe mudaria a vida para sempre. Uma lesão medular deixou-a tetraplégica e confinada numa cadeira de rodas. A família precisa agora de apoio para adaptar a casa à condição da Maria e para procurar tratamentos inovadores que tragam o “milagre” que a família procura.

Atualmente, Maria está a ser acompanhada no Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão. “A nossa prioridade é poder dar-lhe as melhores condições de recuperação para que a Maria possa evoluir dentro do possível, garantindo que seja tão feliz como era antes, agora com a sua nova condição”, pode ler-se na página de apoio.