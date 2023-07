Manicure para o verão: veja qual é a cor para as unhas que está a fazer furor

Todos as estações saem as novas cores tendência para a roupa e, claro, para as unhas. E se o lançamento do filme da Barbie trouxe uma enchente de cor-de-rosa, há outros tons que ainda dominam o mundo da moda e da beleza.

Os tons pastel têm sido presença assídua no universo da manicure e este verão a tendência ainda se mantém. Mas há uma cor que domina mais do que outras, uma cor que a Vanitatis batiza de Blueberry Milk ou mirtilo leitoso. É um tom de azul que está a chegar às unhas de toda a gente, de celebridades a instagrammers e tiktokers.

Dua Lipa foi das primeiras a encantar com este azul-bebé quando se tornou a cara da Versace, mas a cor de céu espalhou-se por todo o lado.

E se há quem opte por pintar toda a unha com este leite de mirtilo, há também quem faça manicura francesa com o azul-claro ou opte por dar um efeito cromado ao verniz.

Veja algumas das opções que têm sido partilhadas nas redes sociais e escolha a sua favorita para a próxima vez que for à manicure!