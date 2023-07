Verão é sinónimo de viagens para muita gente. Se quando está a fazer a mala tem sempre receio que o champô, o creme ou o gel de banho entornem durante a viagem, então este truque é para si.

Com simples balões é possível proteger as tampas todas e garantir que não há surpresas na hora de abrir a mala! Confira em baixo o vídeo de Ray Jaurique, do Instagram Moms.blog, e veja como se faz