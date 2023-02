Jovem percorreu 50 quilómetros só para devolver carteira esquecida em supermercado

Esta é daquelas histórias que fazem acreditar na humanidade. Um jovem de 19 anos encontrou uma carteira esquecida num carrinho de supermercado num parque de estacionamento. E não descansou enquanto não a devolveu à sua proprietária.

O caso aconteceu nos Estados Unidos e acabou por tornar-se viral nas redes sociais, tendo mesmo sido notícia em jornais locais.

Dee Harkrider esqueceu-se da carteira e não se apercebeu do esquecimento até ter recebido uma chamada de uma amiga, relata o site Today.com. Por sua vez, a amiga de Dee tinha recebido uma mensagem através do Facebook por parte de um jovem a informar que tinha a carteira.

Mas como chegámos até aqui? Delivontae Johnson é o rapaz por detrás desta história. Avistou a carteira quando estava no parque de estacionamento do supermercado a tratar de um furo no pneu do seu carro. Recolheu-a e pensou em entregar ao apoio ao cliente da loja, mas quis garantir que chegava à proprietária sem nada em falta.

Através do nome de Dee, que viu nos documentos, enviou uma mensagem no Facebook e pôs-se a caminho da morada que estava nos documentos. Como não obteve resposta no Messenger, enviou mensagem à amiga da dona da carteira que aparecia identificada no Facebook.

Só depois de já ter percorrido alguns quilómetros é que soube que Dee Harkrider tinha ido a casa de amigos. Acabou por fazer o caminho até lá, percorrendo na totalidade quase 50 quilómetros para cumprir a sua boa ação.

Dee ficou surpreendida quando viu o jovem a chegar à garagem de casa da sua amiga para devolver a carteira.

“Obrigada não chega nem perto da gratidão que eu sinto por este jovem que conheci hoje!!”, escreveu Dee Harkrider no Facebook, contando de seguida a história. “Agora tenho um novo amigo!”, concluiu.

Num post posterior, a mulher mostra um encontro com a mãe de Delivontae, uma mulher certamente orgulhosa dos valores que transmitiu o filho. “Esta é Rachel Johnson, a bonita mãe de Delivontae Johnson, que me devolveu a minha carteira recentemente. Sou abençoada por chamá-la de amiga agora. Fomos hoje apresentadas, e tivemos um longo almoço para nos conhecermos. Tenho admiração por esta mulher de Deus, que é mãe solteira e que criou Delivontae e mais três irmãos. Estou ansiosa por conhecer a restante família, especialmente a sua mãe. Depois de visitá-la hoje, percebo por que Delivontae é o jovem que é! Obrigada, Rachel pelo maravilhoso almoço e visita!”, escreveu.