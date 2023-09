Anos 90 chamam por si! Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista e Naomi Campbell brilham juntas em Londres

Elas são algumas das supermodelos mais icónicas dos anos 90 e continuam a dar que falar, agora que têm mais de 50 anos. Cindy Crawford , Christy Turlington, Linda Evangelista e Naomi Campbell voltaram a desfilar juntas na quinta-feira, em Londres, no evento Vogue World, que deu o pontapé de saída para o London Fashion Week.

Para encerrar o espetáculo, as quatro modelos deram as mãos e desfilaram no Theatre Royal Drury Lane enquanto Annie Lennox cantava. Foram alvo de uma salva de palmas muito ruidosa e prolongada, escreve a revista People.

Naomi Campbell tem hoje 53 anos, Cindy Crawford já completou 57, Christy Turlington soma 54 e Linda Evangelista tem 58. As quatro são o centro de uma série documental da Apple TV + intitulada ‘The Super Models’.

O Vogue World , que se realizou pelo segundo ano consecutivo, é um evento que celebra a moda e a arte. O evento filantrópico vai beneficiar instituições de artes de palco como o National Theatre, a Royal Opera House, a South Bank Sinfonia e a companhia de dança Rambert.

Veja agora a reunião das modelos: