Lembra-se dela no Big Brother? Foi eleita Miss Portuguesa 2023 e arrasa no Instagram

A ex-concorrente do Big Brother Yennifer Campos ganhou o título de Miss Portuguesa 2023, sendo que dentro da competição ainda foi galardoada com os títulos Miss Elegância e Miss Fotogenia.

A miss vai agora representar Portugal em Paris, França, em novembro. Numa revelação exclusiva no ‘Dois às 10’, Yennifer Campos conta que, em agosto, vai estar no concurso de Miss Mundo, em Miami, nos Estados Unidos, e admite que é como viver “um sonho”.

A ex-concorrente do Big Brother de 2021 é formada em Educação Física e continua a trabalhar como instrutora de zumba e ‘personal trainer’. Dançou com vários músicos portugueses, dos quais se destaca Emanuel, e são os dotes de dança que vai demonstrar na categoria de talento quando estiver em competição nos Estados Unidos.

Yennifer Campos conta com mais de 60 mil seguidores no Instagram e os seus alunos, que a surpreenderam durante a emissão do 'Dois às 10' são os seus maiores fãs.

Ora veja: