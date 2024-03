Lembra-se de Zé Cabra? Veja como está hoje!

Goucha brinca com carreira de Zé Cabra: «Vou colocar cantar entre aspas...»

Zé Cabra admite ter namorado com 4 mulheres ao mesmo tempo: «Eram todas portuguesas e nunca desconfiaram»

Sabe a origem do nome Zé Cabra? O artista desvenda o mistério!

Zé Cabra chora com surpresa dos filhos: «Nunca desistas, continua a lutar!»

Mais de duas décadas depois, Zé Cabra, outrora considerado o pior de Portugal, vive agora exclusivamente da música. Num episódio recente do programa "Goucha", o cantor revelou os detalhes da sua jornada musical.

Alcina, a mulher, partilhou a sua reação quando ouviu o primeiro álbum gravado pelo marido, Zé Cabra. «É isto? Que vergonha…», reagiu na altura. Descreveu ainda como lidou com a fama do marido e o nome artístico pouco convencional.

No mesmo episódio de 'Goucha', Casimiro Afonso, o verdadeiro nome de Zé Cabra, fala sobre as suas origens humildes em Trás-os-Montes, sendo o irmão mais velho de quatro.

Neste encontro com Goucha, Zé Cabra revela como suas músicas ganharam fama por acaso, impulsionando assim uma carreira de sucesso. Admite que, para o bem ou para o mal, nunca recorreu ao playback nas suas performances.

Emocionalmente, o cantor não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir as palavras de admiração vindas dos seus filhos, proporcionando um momento tocante no programa.

Veja os vídeos.