Fenómeno planetário vai colocar à prova a sua relação amorosa, alertam astrólogos

Para quem gosta de astrologia, a informação que procuram com mais frequência é sobre os signos do zodíaco e o horóscopo. No entanto, a astrologia estuda mais do que isso, como por exemplo, qual é o impacto da posição dos planetas nas pessoas.

Um fenómeno planetário que está a ocorrer até 8 de novembro está a impactar as relações e, de acordo com o astrólogo Evan Nathaniel Grim, citado pela BestLife, vai fazer com que muitos casais enfrentem um grande teste.

Num vídeo que publicou no seu TikTok (@innerworldsastrology), Grim referiu que Vénus entrou em Virgem a 8 de outubro, o que vai fazer com que os outros esperem mais de si nas relações. “Palavras de afirmação não serão suficientes”, diz Grim. “Se quer que a sua relação floresça, vai ter de estar disposto a demonstrar compromisso em todos os momentos.”

O que isto quer dizer é que a outra metade vai querer sentir-se mais próximo de si e espera provas concretas de que a relação vai num bom caminho e que tem futuro.

Esta influência nas relações é exacerbada por outros movimentos planetários. Vénus vai estar no lado oposto de Saturno, o planeta da maturidade e das lições difíceis. Os movimentos de Marte também vão fazer com que muitas pessoas percebam que é melhor ir embora.

Veja o vídeo publicado por Evan Nathaniel Grim (em inglês).