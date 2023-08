Se gosta de saber o que é que o seu signo diz sobre si, com certeza já se percebeu que dependendo do dia e do mês em que nasceu, há características que parecem ser mais comuns. Há quem diga que o escorpião é o signo mais pessimista ou que quem é touro é normalmente muito teimoso. Mas e as qualidades? A Vogue India destacou quais são as de cada signo.

Percorra a galeria para perceber qual será a qualidade mais predominante do seu signo.