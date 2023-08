Assustador! Vídeo mostra momento em que plataformas de parque aquático desabaram com várias pessoas

Um acidente no maior parque de diversões da Alemanha deixou sete pessoas feridas. Uma piscina móvel terá partido durante um espetáculo, fazendo com que várias plataformas caíssem no Europa-Park, na cidade de Rust.

O acidente que ocorreu a 13 de agosto deixou espetadores em choque. Durante um espetáculo de piratas, a piscina rachou, fazendo com que as plataformas aéreas caíssem na água, numa zona onde é feito o desembarque de uma montanha-russa.

Os acrobatas que faziam o espetáculo acabaram por cair na água de uma altura de sete metros, conta o Daily Mail.

Segundos depois, o palco colapsou, fazendo com várias plataformas caíssem também, por pouco não acertando nos artistas que estavam na água.

De acordo com a polícia, cinco acrobatas e dois visitantes ficaram feridos.

Este é o segundo acidente que acontece este verão no Europa-Park. Em junho, um incêndio obrigou a evacuar cerca de 25 mil pessoas que passavam o dia no parque de diversões alemão.

De acordo com o porta-voz do parque, citado pelo Globo, os dois acidentes “não têm ligação”.

O momento do acidente terá sido captado por quem estava no parque e foi divulgado nas redes sociais.