Menino de 6 anos caiu de trampolim na sua festa de aniversário. Acabou por morrer após 5 dias

Um menino de 6 anos morreu depois de ter caído de um trampolim. O acidente ocorreu em Votuporanga, no interior de São Paulo, Brasil, durante a festa de aniversário da criança. Apesar de ter ficado cinco dias internado no hospital, Nicolas Souza Prado acabou por não resistir aos ferimentos.

O menino estava a brincar no trampolim com outras crianças quando caiu e fraturou quatro costelas. Terá também sofrido lesões no peito e no braço esquerdo. Nicolas foi levado para o hospital, onde foi operado por ter ficado com líquido no pulmão. Ficou internado cinco dias, refere o R7.

Nicolas acabou por não resistir. O anúncio do óbito foi feito pelo pai, Nilvan Prado, que terá feito uma publicação nas redes sociais.

“Filho, você foi um guerreiro, mas o Papai do Céu quis você do lado dele. Nunca te esquecerei. O papai tentou fazer de tudo para você e por você. Sempre te amarei, meu cabritinho. Em breve o papai vai estar com você. Me espere, tá bom? Você não vai ficar sozinho”, escreveu.