Menina de 9 anos desapareceu quando acampava com a família. Foi encontrada no armário do raptor

Charlotte Sena, de 9 anos, foi encontrada “bem de saúde” depois de ter desaparecido no fim de semana quando passeava de bicicleta num parque do interior do estado de Nova Iorque, Estados Unidos, onde acampava com família e amigos. A menina andava de bicicleta sozinha perto da hora do jantar e não apareceu, como conta a ABC News.

Família e amigos procuraram Charlotte, mas foi quando a mãe encontrou a sua bicicleta abandonada que decidiu contactar a polícia.

Após intermináveis horas de investigação, as autoridades localizaram uma casa onde morava a mãe do homem, que, entretanto, se tornara suspeito. Este homem, de 47 anos, vivia numa rulote no quintal da progenitora e foi lá que a polícia encontrou Charlotte, dentro de um armário, coberta.

“Depois de alguma resistência, o suspeito foi levado sob custódia”, relatou o governador de Nova Iorque em conferência de imprensa, citada pela ABC. “Ela sabia que estava a ser resgatada. Sabia que estava em boas mãos”, contou.

Apesar do “acontecimento traumático” para a família, principalmente para a menina, o governador sublinhou o mais importante: “Vai para casa. Essa é a história”, reforçou. "A Charlotte vai para casa." “O dia transformou-se no pesadelo de todos os pais”, disse ainda.

Na operação de busca e regaste da menina estiveram envolvidos cerca de 400 agentes, 34 corpos de bombeiros voluntários, assim como grupos privados de busca e salvamento que passaram a pente fino o Moreau Lake State Park, apoiados por drones, cães pisteiros e um hidroavião.