Menina de 2 anos desaparecida foi encontrada em floresta a dormir com os seus cães

O desaparecimento de uma criança de dois anos teve uma conclusão feliz e adorável quando a menina foi encontrada a dormir sobre um dos animais enquanto o outro a guardava.

Foi quarta-feira, dia 20 de setembro, que Thea Chase desapareceu de casa, em Faithorn, uma pequena cidade do estado do Michigan, nos Estados Unidos. Estava a brincar no quintal, supervisionada pelo tio, quando este lhe pediu para ela ir colocar sapatos ao interior da casa. Mas por algum motivo, a menina acabou por sair de casa.

Quando a mãe de Thea, Brooke, foi atrás da filha, percebeu que ela não estava em lado nenhum e depois de 20 minutos a procurá-la, contactou a polícia a relatar o desaparecimento. Eram perto de 20h. Também os dois cães da família tinham desaparecido, um Rottweiler chamado Buddy e um Springer inglês chamado Hartley.

De acordo com a CBS News, a polícia estatal entrou logo em ação, usando drones, cães e várias equipas de busca para encontrar a criança de dois anos o mais depressa possível.

Foi por volta da meia-noite, quatro horas depois do desaparecimento, que a polícia se deparou com o Rottweiler Buddy. A menina foi encontrada minutos depois, a poucos metros de distância. Estava a dormir no chão de uma zona arborizada com a cabeça em cima de Hartley, o Springer inglês. Quando a polícia se tentou aproximar para acordar Thea, o cão mais pequeno terá rosnado.

A menina acabou por ser resgatada e foi examinada por um médico que concluiu que ela estava bem de saúde.

Em declarações à CNN internacional, Brooke, a mãe de Thea, disse que os cães da família adoram Thea.