Batatas fritas sem óleo: faça sempre isto antes de irem à air fryer (ficam perfeitas!)

Se acha que para comer saudável tem de dizer adeus a batatas fritas, desengane-se. Temos uma receita simples e saudável que vai ajudar a matar o desejo deste snack (ou acompanhamento) sem que para isso tenha de estragar a dieta.

A receita foi partilhada no Instagram @receitasbemsimplesfit e é tão simples que parece mentira. Comece por descascar as batatas e cortá-las bem finas. Pré-aqueça a air fryer a 200 ºC.

Cozinhe as batatas cortadas por três a cinco minutos em água com sal até que fiquem “al dente”. Depois escorra-as bem e seque-as com a ajuda de um pano ou de papel de cozinha.

Coloque-as na air fryer a 200 ºC por oito a dez minutos. Vá abrindo e mexendo as batatas para que estas assem por igual e fiquem estaladiças.

Retire-as quando estiverem douradas e sirva-as na hora como snack ou como acompanhamento.