7 receitas diferentes para cozinhar ovos na air fryer

A air fryer é o aparelho perfeito para facilitar de cozinhar já que dá para fazer um sem fim de receitas e no final, para lavar, basta colocar na máquina da loiça. Já mostrámos como pode ser simples preparar castanhas perfeitas na air fryer e como fazer uma sobremesa deliciosa. Agora trazemos 7 formas de fazer ovos.

Alberto Ugarte, @ugar90 no TikTok, foi quem partilhou estas dicas sobre como fazer diferentes receitas de ovos na air fryer. no vídeo visto já milhares de vezes, mostra como dar uso à air fryer, partilhando as receitas que diz que muita gente não conhece.

Veja no vídeo como Alberto faz os ovos ou, se preferir, percorra a galeria para saber como fazer estas receitas na air fryer.