Reservou alojamento no Airbnb e ficou em choque com o que encontrou

Imagine que marca as suas férias, escolhe o seu alojamento e, quando chega, aquilo que achava que era um quarto com casa de banho não passa de uma casa de banho com uma cama. Foi isso que aconteceu a David Holtz, um professor da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

A peripécia aconteceu quando David Holtz foi de férias para Londres, no Reino Unido e usou a plataforma Airbnb para marcar o seu alojamento. Quando chegou, percebeu que ia ter de dormir ao pé da sanita. Literalmente.

David Holtz usou a sua conta no Twitter para partilhar a experiência e a publicação tornou-se viral, tenho mais de 12,5 milhões de visualizações, refere o New York Post.

“Aquele sentimento quando chegas ao teu Airbnb e percebes que o espaço é essencialmente uma casa de banho relativamente grande onde o anfitrião colocou uma cama”, escreveu David Holtz na publicação que também incluía uma fotografia do ‘quarto’.

David Holtz terá percebido que algo poderia estar errado com o alojamento quando fez a marcação e reparou que ainda não havia avaliações de outras pessoas. Ainda assim, confiou e avançou com a reserva.

O professor já fez queixa à Airbnb, mas ainda nada foi feito em relação ao assunto.

David Holtz parece não ter perdido a boa disposição tendo já dito que depois de ter passado duas noites a dormir a centímetros da sanita, está pronto a participar no Survivor, um programa onde as pessoas ficam presas numa ilha sem nada e têm de trabalhar em equipa.

tfw you arrive at your @airbnb and realize that the whole space is essentially just a large-ish bathroom that the host put a bed into pic.twitter.com/ImlxVWtAXF