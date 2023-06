Férias de sonho em cruzeiro transformam-se em pânico generalizado [VÍDEOS]

Os passageiros de um navio de cruzeiro da companhia norte-americana Royal Caribbean viram as suas férias relaxantes à beira da piscina transformarem-se numa cena de terror depois de serem atingidos por uma tempestade que, apesar de breve, foi bastante intensa.

Sem estar à espera, os passageiros – entre os quais várias crianças – viram-se sob uma ‘chuva’ de cadeiras, mesas, espreguiçadeiras e outros objetos. Num dos vídeos partilhados nas redes sociais por quem estava no navio pode ver-se um bebé ao colo de uma mulher quase a ser atingido por uma cadeira.

Ao tentarem abrigar-se nos espaços fechados do navio, muitos passageiros caíram por não conseguir andar perante a força do vento.

O incidente ocorreu na passada sexta-feira quando o navio Independence of the Seas se preparava para sair de um porto na Florida, Estados Unidos.

De acordo com o jornal The Indepedent, A Royal Caribbean emitiu um comunicado a informar que nenhum passageiro ficou ferido com gravidade.

Dois passageiros a bordo do navio reclamaram no TikTok sobre a falha da companhia de cruzeiro em notificar os passageiros sobre a tempestade.

“O sol estava a brilhar 10 minutos antes!”, escreveu Cora Cornett, uma passageira, no seu vídeo.