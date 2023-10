Esta vila histórica em Portugal é uma das que tem de visitar pelo menos uma vez na vida

Portugal é rico em recantos carregados de história e sonho que todos deveriam visitar pelo menos uma vez na vida. A antiga Vila de Trancoso, que recentemente passou a ser cidade, é um desses pontos. Localizada no distrito da Guarda e parte das 12 Aldeias Históricas de Portugal, quem a visita entra num cenário medieval cheio de encantos.

Por estar no topo de um planalto, a mais de 800 metros de altitude, permite avistar o território entre a serra da Estrela e o vale do Douro.

Em Trancoso, cada canto e esquina levam-nos para outro tempo na história, com o castelo medieval, anterior à nacionalidade, e as muralhas que têm o cartão de visita da cidade: as Portas d’El Rei.

Já no século XII, esta vila virada cidade era já uma das principais povoações da região e um relevante centro mercantil. Foi aqui, no século XIII que se começou a realizar uma das mais antigas e concorridas feiras francas do reino que até hoje se mantém, a Feira de S. Bartolomeu.

Entre os pontos a visitar está a capela de S. Bartolomeu, edificada no século XVIII em celebração do casamento de D. Dinis com a Rainha Santa Isabel, o Pelourinho Manuelino, a Igreja da Misericórdia, os Paços do Concelho, o Palácio Ducal, entre outros.

Para valorizar e promover o turismo cultural e de património, as Aldeias Históricas de Portugal juntaram-se à Airbnb e há agora uma secção de destaque para as 12 aldeias no site da plataforma de arrendamento de curta duração. Trancoso surge no site e fica assim mais fácil encontrar onde pernoitar neste ponto português a não perder.