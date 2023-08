Aldeias Históricas de Portugal distinguidas pelas boas práticas

A Organização Mundial do Turismo (OMT) distinguiu o conjunto patrimonial Aldeias Históricas de Portugal como exemplo de boas práticas, anunciou hoje esta associação de desenvolvimento.

“As Aldeias Históricas de Portugal (AHP) são um dos seis destinos do planeta reconhecidos pela OMT como uma inspiração e um exemplo de boas práticas no setor”, afirma em comunicado a AHP - Associação de Desenvolvimento Turístico (ADT).

O trabalho desenvolvido pela rede Aldeias Históricas de Portugal é distinguido pela OMT “ao lado de iniciativas da Áustria, Vietname, Geórgia, Líbano, Andorra e Malásia”.

Trata-se de “um novo reconhecimento por parte da instituição”, após ter premiado a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo (distrito da Guarda) como uma das 'Melhores Aldeias Turísticas' e ter atribuído o mesmo galardão à Aldeia Histórica de Castelo Novo (concelho do Fundão, Castelo Branco), em 2021 e 2022, respetivamente.

No seu mais recente estudo sobre o turismo em áreas rurais, intitulado 'Turismo e Desenvolvimento Rural: Uma Perspetiva Política', a OMT faz “várias considerações sobre o panorama atual e os passos a seguir” e é neste contexto que as Aldeias Históricas de Portugal surgem “como exemplo de boas práticas”.

“Num capítulo sobre o tema 'Como é que os países estão a tomar partido das oportunidades económicas, sociais, culturais e ambientais trazidas pelo turismo?', as AHP figuram ao lado de mais seis exemplos que a instituição escolheu [Áustria, Vietname, Geórgia, Líbano, Andorra e Malásia], entre o panorama mundial, e é o único projeto mencionado do nosso país”, segundo a nota.

Na fase inicial, a associação portuguesa “focou-se nas infraestruturas, na reabilitação das Aldeias Históricas e no desenvolvimento das atividades económicas ligadas ao turismo”.

“Agora – destaca a Organização Mundial do Turismo – as AHP têm feito um esforço para reforçar áreas como a comunicação, a animação turística e as relações com os agentes públicos e privados e as comunidades locais”.

As iniciativas 'Ciclo 12 em Rede' e 'Receitas que Contam Histórias – Gastronomia e Vinhos das Aldeias Históricas de Portugal' são alguns dos projetos realizados “de modo a promover a gastronomia e a cultura local”.

“Este é um reconhecimento que demonstra, mais uma vez, o compromisso da AHP – ADT com a sustentabilidade, em linha com a Agenda 2030 das Nações Unidas e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma missão que tem como objetivo conseguir que as Aldeias Históricas de Portugal alcancem a neutralidade carbónica”, sublinha a associação.

Piódão, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, é uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal, a que se juntam Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Sortelha e Trancoso.