Parece uma ilha grega mas fica em Portugal. Esta vila com praia de sonho é um 'segredo' precioso

Não é preciso ir até à Grécia para se visitar uma praia de sonho. No concelho de Vila do Bispo, no Algarve, há uma vila piscatória com uma praia de areia fina e água cristalina. Falamos de Burgau, um dos segredos escondidos da Costa Vicentina.

Com um areal de média extensão que se estende ao longo de uma baía, a praia de Burgau encanta todos os que por lá passam. As águas calmas e cristalinas costumam estar a cerca de 22ºC no verão, sendo perfeitas para mergulhos refrescantes e momentos de brincadeira no mar.

A paisagem é digna de qualquer postal, com uma arriba a elevar-se que protege quem aproveita a praia dos ventos mais fortes.

A tradição da pesca ainda se mantém viva e no centro da baía surge uma rampa que ainda serve as tradicionais embarcações dos pescadores que saem para a faina de manhã. Depois é possível apreciar o peixe apanhado nos restaurantes da vila.

A vila é também um ponto a não perder, com as suas casas pitorescas pintadas de branco e azul e ruas estreitas que serpenteiam. Burgau é ideal para se visitar a pé.