Já ouviu falar em turismo de sono? Pacotes de férias para dormir já são tendência

A maioria das pessoas gostava de tirar férias para dormir, concluiu um estudo realizado pela empresa de sondagens Appinio. Os resultados revelaram que 77% dos participantes adorariam tirar férias para dormir, mas apenas 18% já o fizeram.

Já no caso de Portugal, o estudo revelou que 91% das pessoas não tiram férias para dormir, mas mais de 85% estão interessadas em fazê-lo. Para 99% dos portugueses, um bom sono é uma componente vital das férias e 81% dos entrevistados desfrutam de um sono de maior qualidade em zonas rurais quando comparado com a cidade.

Com base nestas conclusões, a empresa especializada em colchões ‘Emma - The Sleep Company’ tem agora disponível um pacote de férias para dormir, “a tempo do início do verão e acompanhando a tendência global do turismo do sono”, como refere um comunicado da marca.

O que são férias de sono?

As férias para dormir são a última tendência do turismo, onde o descanso e o rejuvenescimento são os elementos centrais, explica o mesmo comunicado. “Este tipo de férias são uma fuga das rotinas diárias, imergindo os turistas em ambientes naturais, tranquilos e isolados que promovem o relaxamento e o rejuvenescimento. Para os especialistas em sono da Emma, umas férias para dormir trazem uma ampla gama de benefícios para a saúde”, pode ler-se.

Vários estudos científicos indicam que a exposição a ambientes naturais melhora a qualidade do sono graças ao melhor equilíbrio hormonal. Por exemplo, ambientes naturais diminuem os níveis de cortisol - a principal hormona do stress - melhorando assim o sono e o bem-estar geral.

"O turismo do sono ajuda as pessoas a afastarem-se dos fatores de stress diários e a redescobrir a necessidade essencial de um sono reparador", refere a responsável pela equipa de Sleep Research da Emma, Theresa Schnorbach. "Ao priorizar o relaxamento e ter a possibilidade de se conectar com a natureza, os indivíduos podem alcançar uma melhor função cognitiva, equilíbrio emocional e bem-estar geral durante as férias de sono”, acrescenta.

Estas férias vão estar disponíveis para reserva no final de 2023 e vão incluir uma “ampla variedade de locais projetados para promover o descanso e relaxamento e unidades hoteleiras equipadas com os produtos de sono premiados da Emma”.

A propósito desta novidade, a marca lançou um concurso oferecer a um participante a primeira viagem.