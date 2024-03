Veterinário aponta 5 animais de estimação que nunca deveríamos ter (e são comuns em Portugal)

As raças de cães mais inteligentes do mundo

Apesar de os cães e os gatos serem dos animais de estimação mais comuns, não são os únicos que podemos ter em casa. Há quem tenha pássaros, hamsters ou até coelhos. Mas será que se deveria ter alguns destes animais em casa?

O veterinário britânico responsável pelo projeto 'Ben the Vet', que conta com milhares de seguidores nas redes sociais, faz vídeos regualarmente para falar de animais de estimação e dar as mais variadas dicas em nome do bem-estar animal. Num dos seus vídeos mais recentes, partilhou uma lista de cinco animais que não teria ou que pensaria muito bem antes de ter e poderá surpreendê-lo.

Ao contrário do que possa estar a pensar, o especialista não falou apenas de animais exóticos. Na lista, referiu alguns bichos que se podem comprar em lojas de animais e que são muito comuns em Portugal.

Percorra a galeria acima para ver quais são estes animais e os motivos pelos quais podem não ser as melhores escolhas para animais de estimação.