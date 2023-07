Coloca pedras de gelo na água do seu cão em dias de calor? Veja porque pode ser perigoso!

Os dias estão quentes e é normal que os donos de cães se perguntem se os seus animais não estão a sofrer com as temperaturas altas. Para ajudar a manter os animais frescos e felizes no calor, há quem goste de dar gelo. Mas esta solução poderá não ser a ideal.

Judy Korman, veterinária, explicou ao Newsweek porque é que é preciso ter alguma atenção na hora de dar cubos de gelo ao seu cão. Afinal, o método poderá não ser o mais interessante para ajudar a controlar a temperatura do seu animal.

Os cubos de gelo podem ajudar a evitar que o cão fique demasiado quente?

De acordo com a veterinária, dificilmente os cubos de gelo vão fazer diferença se vir que o seu cão está a ter uma insolação. Isto porque a partir de o momento que o gelo é ingerido, já é apenas água à temperatura do corpo e vai fazer pouco ou nada para arrefecer internamente o animal.

Em casos em que é identificada uma insolação – acontece quando a temperatura do animal atinge mais de 40ºC e os sintomas são respiração muito ofegante, produção de saliva em excesso, vómitos, desorientação, fraqueza, entre outros -, o ideal é contactar o veterinário e ir arrefecendo progressivamente o animal, molhando-lhe as patas, cabeça e barriga com um pano húmido, por exemplo.

Há riscos em dar cubos de gelo aos cães?

Há quem acredite que dar cubos de gelo aos cães faz com que inchem. Isto é um mito, garante a veterinária. O que ela salienta é que em raças grandes ou se o animal tiver já tendência a inchar, pôr gelo na água dele poderá fazer com que beba mais depressa e isso sim poderá ser mau.

Quando os cães bebem água muito depressa pode entrar demasiado ar, o que pode provocar uma torção gástrica, ou seja, o estômago inverte, fazendo com que o que tem lá dentro não saia. Esta condição pode ser fatal para o animal.

O gelo pode também partir um dente a um cão, já que alguns gostam de o mastigar em vez de o lamber.

Cubos muito grandes podem fazer com que o cão se engasgue, o que pode ser muito desconfortável ainda que dificilmente fatal já que o gelo vai derretendo.

Ainda assim, a veterinária salienta que o gelo pode ser um bom snack sem calorias para os cães.

O que fazer para manter os cães confortáveis em dias de muito calor

A veterinária Judy Korman deixou ainda algumas dicas para ajudar a manter os cães confortáveis e frescos mesmo nos dias mais quentes. Confira-as na galeria.