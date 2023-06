Duas cadelas morreram em Lisboa fechadas num carro enquanto dono foi almoçar. IRA faz alerta

O IRA – Intervenção e Resgate Animal denunciou que duas cadelas morreram depois de o dono as ter deixado fechadas no carro para ir almoçar, na zona dos Olivais, em Lisboa. O caso aconteceu na segunda-feira, 26 de junho, um dia de muito calor.

Na publicação partilhada no Facebook, o IRA salienta que “o destino destas duas meninas foi traçado pela negligência do seu detentor” que as deixou dentro do carro ao sol, numa rua pouco movimentada.

“Eles [os animais] não conseguem abrir os vidros, eles não conseguem ligar o ar condicionado, eles não conseguem abrir a porta para sair, eles não conseguem gritar por SOCORRO”, escreveu o grupo.

Foi ainda partilhada uma tabela que mostra a variação da temperatura dentro de um carro fechado dependendo das que estão no exterior. O habitáculo do automóvel pode atingir os 68 ºC.

O IRA deixa ainda o alerta aos donos de que se vão ao café ou às compras, o melhor é deixarem os animais em casa já que “não são só 5 minutos”. Se tal não for possível, é obrigação proteger os animais do sol e calor, mantendo-os hidratados e frescos, salienta o grupo.

Nos comentários da publicação, o IRA salienta que não vai hesitar em “partir os vidros de qualquer carro que tenha, no seu interior, um animal a sofrer um golpe de calor”.