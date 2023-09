Lembra-se dele em 'Malcolm in the Middle'? Veja como o ator está diferente!

Foi entre 2000 e 2006 que a série “A Vida é Injusta” ("Malcolm in the Middle" no título original) levou para os ecrãs em todo o mundo a história de Malcolm, o filho do meio com QI de génio, que tenta sobreviver no seio de uma família que parece estar sempre à beira do caos.

A dar vida à personagem de Malcolm estava Frankie Muniz. O ator começou a interpretar o pequeno génio com 14 anos e foi graças a esta personagem que ganhou fama.

Passados 17 anos desde o fim da série, que emitiu mais de 150 episódios, Frankie Muniz decidiu fazer uma mudança de carreira. Apesar de ter continuado a participar em vários filmes e séries ao longo dos anos, em janeiro de 2023 anunciou que ia deixar a representação e que se ia dedicar a uma grande paixão, as corridas de carros. Muniz é agora piloto da NASCAR.

Na vida pessoal, Frankie Muniz, agora com 37 anos, é casado com a modelo e atriz Paige Price com quem tem um filho, Mauz, de dois anos.