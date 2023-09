Lembra-se de como eles eram? Veja como estão hoje os Blink-182

Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker vão subir a palco juntos, a 2 de outubro, em Lisboa, numa reunião que não acontece há quase uma década. Passaram mais de 20 anos desde que a banda (que se formou em 1992) atingiu o sucesso global. Estávamos já em 1999 quando os Blink-182 saltaram para os tops mundiais com o álbum ‘Enema of the State’, entrando no novo milénio como uma das bandas mais marcantes daquela época.

Na sua formação original, o grupo era composto pelo vocalista Mark Hoppus, o guitarrista Tom DeLonge e o baterista Scott Raynor. Porém, algum tempo depois, Raynor seria substituído por Travis Barker .

Em 2001, o segundo álbum de êxito mundial da banda, ‘Take Off Your Pants and Jacket’, chegou ao número um na Billboard 200 na semana em que foi lançado.

Tom DeLonge saiu e regressou à banda durante alguns anos, mas em 2022, os três músicos juntaram-se e lançaram o tema “Edging”, com o anúncio de uma digressão mundial, que vai passar por Portugal já na próxima semana.

Mark Hoppus, hoje com 51 anos, lutou contra um cancro em 2021, tendo estado afastado do palco durante cerca de um ano. E foi a doença do músico que motivou também a reunião dos companheiros de banda. “Continuo a escrever músicas e estou aberto a qualquer que seja a próxima fase dos Blink”, disse na altura, antes de ser anunciada a reunião. "Tenho esperança no futuro. Estou muito feliz por estar aqui”, afirmou à revista People.

Tom DeLonge tem hoje 47 anos e afastou-se da música durante alguns anos para dedicar-se à sua paixão pela ficção científica, tendo atualmente uma produtora que lança filmes, livros e programas televisivos sobre o espaço. Foi produtor executivo de séries documentais do History Channel, como o “Unidentified: Inside America's UFO Investigation”, que aborda fenómenos ocorridos no céu e que são inexplicáveis. Esteve muito tempo sem contacto com Mark e pensou não atuar mais em palco, mas acabou por reatar esta relação com o antigo companheiro e vai mesmo voltar a dar concertos.

Já Travis Barker, também com 47 anos, viveu alguns dramas na sua vida. Perdeu a mãe quando era jovem depois de uma luta contra um cancro. Depois de vários casamentos, atualmente é casado com Kourtney Kardashian e com quem vai ter um filho em breve. Em 2008, Travis Barker sobreviveu a um acidente de avião que matou quatro pessoas, tendo ficado com queimaduras em mais de metade do corpo. Com o apoio da atual mulher, em 2021 conseguiu viajar novamente de avião.

