Lembra-se dos ABBA assim? Veja como estão hoje os quatro músicos

Atestar a dimensão do fenómeno dos ABBA é tarefa simples. Nos últimos anos, em quantas festas, discotecas, bares de praia, programas televisivos, noites de karaoke ou concertos de ‘covers’ ouviu canções da banda sueca? Pois é. Goste-se mais ou menos, todos reconhecem canções como ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’ ou ‘Fernando’.

É quase absurdo pensar que não chegam os dedos das nossas mãos para contar os ‘hits’ que ainda reconhecemos de uma banda escandinava que nasceu em 1972. Sim, há mais de 50 anos! Com dois anos de formação, venceram o festival da Eurovisão com a canção ‘Waterloo’, ainda hoje reconhecida em todo o mundo, e que em 2005 foi distinguida como a melhor música da história do festival.

Os membros da banda formavam dois casais: Agnetha Fältskog e Björn Ulvaeus, assim como Anni-Frid Lyngstad e Benny Andersson eram casados. Mas, com a popularidade em níveis máximos, as vidas pessoais dos músicos sofreram reviravoltas e os casamentos acabaram por não resistir. Após os divórcios, seguiram-se canções com letras diferentes e menos alegres do que os primeiros trabalhos do grupo. O grupo viria a terminar 1982.

Foi já dois anos depois de o grupo se ter separado que foi lançado o álbum ‘Abba Gold’, que foi um dos discos mais vendidos da história da música.

Agnetha Fältskog, hoje com 73 anos, Björn Ulvaeus, com 80, Benny Andersson, de 76 e Anni-Frid Lyngstad de 77, foram os responsáveis pela banda com o nome mais sonante da música pop europeia e que ainda hoje é objeto de culto. Exemplo disso é o musical da Broadway que está em cena há mais de 10 anos, o concerto com avatares ‘Abba Voyage’ no Abba Arena, de Londres, ou o filme no grande ecrã “Mamma Mia!” que foi um sucesso de bilheteira.

Entretanto, Agnetha Fältskog, de 73 anos, relançou a sua carreira a solo com um novo single.

