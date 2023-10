Este é o maior pesadelo de qualquer condutor a guiar com chuva. Veja como deve reagir

Com a chuva a vir em força, os acidentes de automóvel também parecem aumentar. Um dos maiores pesadelos para os condutores em dias de chuva é o 'aquaplaning', quando as rodas do carro deixam de estar em contacto com o asfalto e há o perigo de se perder o controlo do carro.

Em dias de muita chuva, em que as poças de água acumulam na estrada, a quantidade de água acumulado na zona dos pneus pode ser superior àquela que o automóvel tem capacidade de dispersar. Nestes casos, o pneu pode perder o contacto com o asfalto, provocando o aquaplaning.

Enquanto condutor, vai perceber que o carro está a fazer aquaplanagem se estiver a conduzir sobre água e sentir uma destas coisas:

1. O volante está mais leve do que o habitual;

2. O motor está a fazer mais barulho;

3. As rotações aumentam apesar de não ter mudado as mudanças ou acelerado;

4. A traseira parece “rabear”, deslizando de um lado para o outro.

Se tal acontece, a primeira coisa que se tem de fazer é dizer adeus a movimentos com o volante, acelerações ou travagens, explica a Pass Me Fast. Nestes momentos, tem de se manter a calma e esperar que as rodas voltem a entrar em contacto com a estrada, evitando movimentos bruscos que possam fazer com que o carro saia da trajetória em que está.

Como evitar o aquaplaning

Em dias de chuva, há que ter cuidados redobrados. A Pass Me Fast dá alguns conselhos sobre como evitar o aquaplaning.

1. Se sabe que a estrada por onde costuma passar faz poças, procure percursos alternativos;

2. Tente conduzir à volta das poças de água;

3. Garanta que os seus pneus estão em bom estado, ainda com boas ranhuras para garantir o máximo de aderência à estrada;

4. Tenha sempre os pneus com a pressão adequada e recomendada já que isto ajuda a que o carro tenha boa aderência à estrada;

5. Mantenha a velocidade abaixo do limite e tendo sempre em consideração o tempo, o estado da estrada e o número de carros na via;

6. Siga os percursos feitos por outros carros já que estes já dispersaram alguma da água presente.

O que fazer em caso de aquaplaning ou aquaplanagem

Quase se veja numa situação de aquaplanagem, o primeiro conselho é manter a calma. Poderá sentir-se tentado a travar de forma brusca, mas isto apenas fará pior.

O que deverá fazer é muito simples:

1. Retire o pé do acelerador devagar;

2. Mantenha o volante direito;

3. Comece a travar devagar apenas quando começar a sentir que tem maior controlo sobre o carro.

Depois de conduzir sobre a água, terá de ter alguns pontos em atenção. Se entrou água nos travões, estes poderão não estar a funcionar bem. Vá travando devagar para ajudar a secar os travões e para ver se estão funcionais.

Também poderá entrar água no motor. Se o seu carro parar bruscamente depois de passar por uma grande quantidade de água, não tente ligá-lo e entre em contacto com o seguro ou com o seu mecânico. Mesmo que isto não aconteça e o carro continuar a funcionar normalmente, esteja atento a mudanças no barulho do motor.