No folheto do Aldi desta semana (22 a 28 de maio) há um mini frigorífico a menos de 30 euros

Em vigor de 22 a 28 de maio, o folheto do Aldi conta com muitas novidades e promoções para todos os gostos. Destacamos, sem dúvida, os produtos para os mais novos. Ter uma decoração e um quarto funcional que respeita as pedagogias Montessori ou Waldorf já é possível sem gastar fortunas. A coleção que está em folheto no Aldi é incrível e inclui jogos de escalada e de equilíbrio em madeira. assim como uma mesa de pé (daquelas que permitem às crianças alcançar a bancada da cozinha e participar na preparação dos alimentos).

A preparar o verão (o calor está previsto já para os próximos dias), o Aldi tem vários produtos de exterior, como piscinas, jogos de jardim e bebidas refrescantes. Mas o que nos deixou rendidos foi o mini-frigorífico, só disponível a partir de sábado, 25 de maio.

Este micro eletrodoméstico, que está com 25% de desconto, vai estar à venda por 29.99 euros. É incrível para guardar bebidas ou alguns snacks, mas também excelente para conservar produtos de cosmética e maquilhagem.

Tem capacidade de quatro litros, e a temperatura é ajustável, sendo um produto com três anos de garantia.