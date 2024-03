Este truque para aquecer arroz no microondas garante que fica sempre fofo e solto

Os 10 erros mais comuns quando se cozinha com a air fryer

Preparar quantidades de arroz para várias refeições pode ser uma forma simples de poupar tempo na cozinha. O problema é que o arroz reaquecido nunca é igual ao acabado de fazer. Fica sempre mais empapado, mais seco e não é tão agradável. A boa notícia é que encontrámos uma dica que vai mudar isso.

Parece que para se conseguir um arroz reaquecido incrível basta acrescentar um pequeno elemento à taça antes de a pôr no microondas: gelo. O truque já foi partilhado um sem número de vezes no TikTok e é muito simples.

Coloque o arroz numa taça que possa ir ao microondas e junte uma ou duas pedras de gelo. Depois é só levar a aquecer por um minuto. Se vir que ainda não está à temperatura de que gosta, coloque mais alguns segundos.

No final, vai ficar com um arroz a fumegar, fofo e soltinho, como se gosta. Veja os passos no vídeo abaixo.