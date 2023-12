Este é o pequeno-almoço mais saudável do mundo, diz investigador que estuda dieta de pessoas com 100 anos

Jornalista, investigador, autor e parceiro da National Geographic, o norte-americano Dan Buettner estuda há duas décadas o que comem e como vivem as pessoas com as vidas mais longas do mundo. Com um livro dedicado ao tema que é um best-seller do The New York Times, o autor escreve regularmente para o site da CNBC, no qual partilha algumas das descobertas foi fazendo ao longo dos seus trabalhos.

A partilha mais recente dá conta do pequeno-almoço mais saudável do mundo, que é feito diariamente pelos habitantes de Nicoya, na Costa Rica, considerada uma das ‘zonas azuis’ do mundo. Estas zonas destacam-se por terem o maior número de pessoas que vivem até ou para lá dos 100 anos.

“Sob um telhado de telhas vermelhas, cerca de uma dezena de pessoas da Cooperativa Nicoya acordam todas as madrugadas às 4h. Acendem o fogo em fornos de lenha feitos em barro, colocam caldeirões de feijão picante a ferver e misturam uma pasta de milho com cinzas de madeira”, conta Dan Buettner.

O jornalista descreve que, de seguida, “uma mulher pega num pedaço de pasta do tamanho de uma bola de golfe e coloca em papel vegetal, girando com uma precisão quase mecânica até formar um hambúrguer perfeitamente redondo”.

O processo prossegue com estes ‘hamburgueres’ a serem colocados num prato de barro quente, onde se expandem e se transformam numa panqueca insuflada que depois desincha e se transforma numa uma tortilha perfeita.

“Na outra ponta do fogão, outras três pessoas misturam feijão com cebola, pimentão vermelho e ervas locais. O feijão cozinha lentamente durante cerca de uma hora até ficar macio e depois é misturado no arroz”, relata.

De acordo com o investigador, este pequeno-almoço é perfeito por várias razões:

As tortilhas de milho são uma excelente fonte de hidratos de carbono complexos integrais e com baixo índice glicémico.

As cinzas da madeira quebram as paredes celulares do milho, libertando niacina (uma vitamina B que desempenha um papel na reparação do ADN) e aminoácidos para que o corpo possa absorvê-los.

O feijão preto contém os mesmos antioxidantes encontradas nos mirtilos. São ricos, limpam o cólon, reduzem a pressão arterial e regulam a insulina. Além disso, são repletos de folatos como o potássio e vitaminas B.

A combinação do feijão com o arroz cria uma proteína completa, ou seja, todos os aminoácidos necessários à vida humana.

Dan Buettener explica ainda que o caféé naquela região é feito a partir de uma variedade local de grãos que são um cocktail de antioxidantes e cafeína, que estimula o metabolismo.

O ‘chilero’, que se trata de pickles característicos daquela região, é feito com vinagre, cenoura e pimenta, trazendo probióticos ao pequeno-almoço juntamente com a curcuma, substância que comprovadamente possui propriedades antioxidantes, antiinflamatórias e anticancerígenas .