Deve lavar o arroz antes de o cozinhar? Um especialista responde

O arroz é um dos alimentos mais confecionados no mundo e há muita gente que opta por lavá-lo antes de o colocar na panela. Este hábito é antigo e tem vindo a passar de geração em geração, mas será realmente necessário?

O Globo falou com a nutricionista Karina Cordeiro, doutoranda da Universidade de São Paulo em Nutrição e Saúde Pública, para perceber se devemos ou não manter este hábito. E, de acordo com a especialista, lavar o arroz pode fazer mais mal do que bem.

A nutricionista explica que antigamente lavava-se os grãos de arroz porque muitas vezes traziam resíduos da plantação, pedras ou cascas. No entanto, com o passar do tempo, isto deixou de ser um problema. O arroz que compramos no supermercado não traz estes resíduos.

Atualmente, além de ser desnecessário lavar o arroz, este hábito pode fazer com que se percam compostos hidrossolúveis que estejam na parte exterior do grão, como minerais – potássio, magnésio, ferro e fósforo – e algumas vitaminas – B1, B2, B3 e B6, explica Karina Cordeiro. “Se o arroz for deixado de molho, esta perda pode ser maior”, cita O Globo.

Se quiser continuar a lavar o arroz, a especialista recomenda que seja por um curto período antes de o cozinhar.

A nutricionista ainda explica qual é a melhor forma de se cozinhar arroz para evitar perdas de minerais e vitaminas. Deve-se usar apenas a quantidade de água suficiente para cobrir os grãos e, se for necessário, pode-se acrescentar mais um pouco a meio da preparação. A panela deve estar parcialmente tapada e, no final da confeção, deve-se tapar completamente para que os grãos absorvam a humidade.