Avós tóxicos: o que são e qual o seu impacto na harmonia familiar

Muito se fala da figura dos avós como fonte de amor e carinho. Mas nem sempre é assim. Apesar de serem uma figura importante na vida dos netos, há avós manipuladores e conflituosos que criam desconforto e discórdia na família.

A expressão “os pais educam e os avós estragam” dificilmente ser-lhe-á estranha. Mas será que deve realmente ser assim? Em declarações ao El Paìs, Montse Díaz, psicóloga do Centro Integral San Lorenzo, explica que esta frase causa problemas ainda hoje já que com determinadas atitudes, os avós podem ultrapassar os limites e regras dos pais da criança.

Quando se fala em avós tóxicos, fala-se naqueles que desautorizam os pais, incentivando as crianças a serem desobedientes, algo que confunde os mais novos. No fundo, são aqueles avós que provocam emoções negativas desnecessariamente.

Como explica a psicóloga Gema José Moreno, estes avós costumam ter atitudes e ações que foram instruídos a não ter, como alimentar a criança, desautorizar os pais ou confrontar os principais educadores da criança.

É por isso essencial que sejam estabelecidos limites e que os avós aprendam a cumpri-los.

A atitude dos pais em relação aos avós

A atitude dos pais em relação aos seus pais – os avós da criança – deve ser clara e firme para que seja claro qual o papel de cada membro da família na vida dos mais novos. Por isso, Díaz esclarece que os pais têm o direito de educar os filhos da forma que quiserem e que devem comunicar quais são as linhas que não podem ser ultrapassadas em relação à criança.

Avós com atitudes narcisistas e egocêntricas querem ter sempre razão e podem dar ordens diferentes à criança, o que provoca confusão, já que os menores vão querer satisfazer a todos e, na tentativa, acabam a ignorar ordens de outros.

A ausência de limites por parte dos avós pode também levar a favoritismos com um dos netos o que pode prejudicar a autoestima dos outros.

Então como será a atitude de um bom avô? De acordo com a psicóloga Gema José Moreno, o avô e a avó devem cuidar com amor e pôr o bem-estar e a felicidade do neto acima de tudo. Também sabem respeitar as regras e educação que os progenitores das crianças lhes dão.

Para garantir que os avós têm um papel positivo na vida dos netos, os pais podem e devem comunicar abertamente, explicando as funções e o papel dos avós na vida das crianças. Quando os avós não cumprem, os pais devem supervisionar as visitas de forma a garantir o bem-estar das crianças.

Os avós, por seu lado, devem abster-se de comparar a atualidade com o passado (“na minha época as coisas eram diferentes”) e adaptar-se à realidade que é agora vivida. Devem também evitar desautorizar os pais da criança