Como fazer bacalhau com natas quando precisa de perder peso

Uma das partes mais difíceis de se perder peso é dizer adeus àquelas comidas boas, mas que infelizmente são muito calóricas. Mas nem sempre isso tem de ser assim e há formas de adaptar algumas receitas de forma que possam ser comidas até por quem quer emagrecer.

O personal trainer Rui Pinheiro usou a sua página de Instagram @rui.pinheiro-personaltrainer para partilhar uma versão de bacalhau com natas mais amiga da dieta. A receita dá para duas pessoas e cada dose tem apenas 300 calorias.

Propondo pequenas variações, Rui Pinheiro garante que não é preciso comer comidas secas e aborrecidas para se conseguir perder peso.

Veja o vídeo para ver como confecionar este prato. Mas abaixo está receita.

Bacalhau com natas de dieta

Ingredientes

260 gr de tiras de bacalhau cozidas

Azeite de spray

300 gr de batata cortada aos cubos “frita” no forno ou na air fryer

Meia cebola às rodelas

Uma cenoura média ralada

200 ml de natas de soja light

20 gr de queijo mozarela light ralado

Preparação

Dourar a cebola e a cenoura numa frigideira com apenas um bocadinho de azeite. Adicionar o bacalhau previamente cozido, temperar a gosto, misturar e cobrir com as natas light.

Num recipiente que possa ir ao forno, juntar a mistura de legumes e bacalhau às batatas fritas e misturar. Retificar temperos.

Cobrir com o queijo mozarela e levar ao forno a gratinar