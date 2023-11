Devemos tomar banho à noite ou de manhã? Saiba o que dizem os especialistas

Há quem prefira tomar banho à noite e quem não passe sem um duche de manhã. Independentemente da rotina, de certeza que já se perguntou qual é a melhor altura para o corpo para tomar banho. A resposta não é tão simples quanto possa imaginar.

De manhã, o banho ajuda a acordar e a iniciar o dia, e de noite, pode ser um momento relaxante antes de ir para a cama, explica Michael Grandner, diretor do Programa de Investigação de Saúde e de Sono da Universidade do Arizona, citado pela Time. Isto pode parecer contraditório, mas a explicação é simples.

O que acontece é que o banho quente antes de ir para a cama ajuda a controlar a temperatura do corpo, o que pode ajudar a adormecer. Além disso, um duche é uma oportunidade para relaxar do dia que se teve. Por outro lado, tomar banho logo de manhã ajuda a revigorar os sentidos e dá o boost inicial para começarmos a nos mexer.

No então, a escolha da hora do banho não tem apenas que ver com o impacto que pode ter com o sono.

No inverno, a pele tem tendência a ficar mais seca e, para a manter saudável, pôr um creme hidratante no corpo depois do banho pode ser essencial. Como grande parte dos cremes e loções demoram algum tempo a serem absorvidos, tomar banho à noite poderá ser uma escolha mais acertada já que podemos aguardar.

Outro grande benefício de tomar banho à noite é o de tirar sujidade que a nossa pele e o cabelo vão acumulando ao longo do dia. George Corsarelis, professor de dermatologia na Universidade da Pensilvânia explica à Time que ao tomar banho retiram-se possíveis alergénicos e elementos irritativos que podem contaminar a cama e ser prejudiciais para a saúde.

Ainda assim, e apesar do banho à noite ser bom, é preciso ter em atenção que não se deve ir de cabelo molhado para a cama porque é mau para os folículos.

Por fim, há ainda uma outra consideração a se ter no que diz respeito a esta “batalha” banho à noite versus de manhã. Para quem costuma depilar-se com lâmina de manhã, tomar banho antes pode ajudar a tornar esta rotina mais confortável.

Com isto tudo, parece que o banho à noite poderá ser ligeiramente melhor do que o banho de manhã. Ainda assim, a melhor opção será sempre a que se encaixa na sua rotina.