Ao tentar matar barata com inseticida, homem fez explodir a sua casa

Um homem de 54 anos causou acidentalmente uma explosão no seu apartamento quando tentava matar uma barata. O caso aconteceu no Japão e é relatado pelo jornal The Independent.

As autoridades referem que o homem ficou apenas com ferimentos ligeiros, mas há vários estragos materiais. De acordo com a imprensa, ao tentar matar uma barata, o homem descarregou uma quantidade muito elevada de inseticida. Instantes depois, deu-se uma explosão no apartamento.

Este caso acabou por motivar um alerta por parte da entidade de Defesa do Consumidor do Japão, já que recebeu vários relatos de explosões semelhantes ligadas à pulverização de inseticidas perto de tomadas elétricas.

A pulverização de pesticidas perto de tomadas elétricas pode causar danos e representar risco de ferimentos, conforme relatado por várias empresas de eliminação de pragas, escreve ainda o Strait Times .

O incidente acabou por ficar viral nas redes sociais, com muitos utilizadores a fazer piadas com a situação insólita.