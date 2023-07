Veja este truque super simples para manter os mosquitos longe de casa

Os dias de verão são muitas vezes sinónimo de mosquitos. Entre noites sem dormir por causa do zumbido ou a comichão depois de ser picado, ninguém quer lidar com estes insetos. E, para piorar a situação, transmitem várias doenças, como o vírus Zika ou malária.

De certeza que quer que esta praga se mantenha afastada de sua casa, mas sabe como o pode fazer? O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) deu uma dica que vai ajudar a reduzir consideravelmente o número de mosquitos ao pé de sua casa.

De acordo com a CDC, citado pela Self, a primeira coisa que tem de fazer é virar, drenar ou tapar qualquer recipiente que tenha água. Ou seja, mantenha as águas paradas longe de sua casa.

Isto não quer dizer que terá de tirar as águas todos os dias. Basta fazê-lo de cinco em cinco dias, refere a Self.

Porque é que os mosquitos gostam tanto de água

O que acontece é que as larvas e pupas dos mosquitos vivem em águas paradas, ou seja, águas sem movimentos, sem correntes.

Apesar dos mosquitos não serem animais aquáticos, na primeira fase de vida ficam completamente submersos em água. Isto acontece porque se alimentam de resíduos orgânicos na água. É essencial que a água seja parada para que possam vir à superfície respirar.

Normalmente, os mosquitos que aparecem em casa são os que se desenvolvem em pequenos recipientes que podem ser até buracos nas árvores onde se acumulou água. Estes insetos não precisam de muita água para crescer. Às vezes, até a tampa de uma garrafa tem área suficiente para os mosquitos.

É por isso essencial garantir que mantém as águas paradas longe de sua casa.