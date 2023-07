Bárbara Parada mais sexy do que nunca durante férias em Ibiza

Bárbara Parada, a ex-concorrente do Big Brother, está em Ibiza e os looks de arrasar que tem escolhido têm dado que falar nas redes sociais.

De férias, a antiga concorrente tem recebido os mais variados elogios dos seguidores no Instagram graças aos looks ousados, escolhidos para enfrentar os dias (e as noites) quentes da ilha espanhola.

“Que gata!! LINDAAA e arrasando por Ibiza 🔥 Aproveita muito e diverte-te!! 💖”, “ Uauu sempre a arrasar 🔥🔥” e “Deslumbrante beijinhos ❤️” são alguns dos comentários que os internautas têm deixado nas fotos que Bárbara partilha.

Veja na galeria as fotos de Bárbara Parada e assista à entrevista exclusiva que deu ao digital da TVI.