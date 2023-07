“Ela puxa o melhor de mim”: Bernardo Sousa faz declaração comovente sobre Bruna Gomes

A TVI revelou um excerto da entrevista dada por Bernardo Sousa a Maria Cerqueira Gomes no 'Conta-me', em que o piloto e vencedor da edição Big Brother Famosos abre o coração e fala da importância da namorada, Bruna Gomes, que conheceu na casa mais vigiada do país.

“O Bernardo é o mesmo, a essência é a mesma, ela poliu foi os demónios do Bernardo. Eu tinha coisas muito boas, que estão cá e continua a haver, e ela puxa o melhor de mim”, declarou o piloto.

A resposta de Bernardo Susa sobre como se vê daqui a 10 anos, ‘derreteu’ os fãs do casal: “Com dois filhos, com a Bruna, com saúde e o resto vem por acréscimo”, disse.

“Vocês foram feitos um para o outro que sejam eternamente felizes”, “este menino apaixona qualquer mãe. Graças a Deus arranjou uma mulher a altura para o fazer feliz”, “vocês são lindos” ou “o vosso amor é maravilhoso e lindo” são alguns dos comentários dos seguidores na conta de Instagram da TVI.

