Bruna Gomes foi, sem dúvida, uma das estrelas que mais brilhou na passadeira vermelha da Festa de Verão TVI que decorreu no dia 1 de julho, no SUD Lisboa, com um vestido amarelo justo.

No entanto, foi a ausência do namorado que mais surpreendeu. O piloto Bernardo Sousa, que também participou n Big Brother, não pôde marcar presença no evento da TVI devido ao Rali de Castelo Branco.

Veja na galeria a roupa escolhida por Bruna Gomes para a festa de verão.