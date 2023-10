Este bolo de maçã e nozes é uma explosão de sabores saudável

Bolo de maçã e noz

Este bolo de maçã e nozes é uma verdadeira explosão de sabores. Muito fofo, saboroso e saudável. Um bolo muito simples de preparar com sabores de outono

Ingredientes

2 maçãs raladas;

3 ovos;

200ml bebida vegetal;

3 c. sopa óleo de coco;

180gr farinha de arroz;

4 c. sopa açúcar de coco;

1 c. sopa canela;

1 c. chá de fermento em pó;

150gr miolo de noz.

Preparação

1. Separe as gemas das claras, e bata as claras em castelo.

2. Numa taça junte todos os ingredientes, menos as claras, as maçãs e as nozes, e bata até obter uma mistura homogénea.

3. Adicione ao preparado as nozes picadas, as maçãs raladas e as claras. Envolva bem os ingredientes.

4. Verta o preparado para uma forma antiaderente, e leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 40 minutos.