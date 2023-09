Menino de 12 anos morreu depois de professora o ter obrigado a correr como castigo. Estavam 36 graus

Um menino de 12 anos terá colapsado depois de ter sido obrigado pela professora de educação física a correr quando os termómetros registavam uma temperatura de 36º graus. A criança não resistiu e acabou por morrer.

O caso ocorreu em Lake Elsinore, uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Yahshua Robinson terá levado a roupa errada para a aula de educação física e, como castigo, terá sido obrigado a correr ao ar livre apesar das temperaturas elevadas.

De acordo com o New York Post, que cita a tia, Amarna Plummer, o menino terá pedido água à professora poucos minutos antes de desmaiar. A professora terá ignorado o pedido.

Enquanto o menino corria debaixo do sol, terá comentado com os colegas e com a professora que estava com dificuldades em respirar.

Depois de Yahshua ter colapsado, foi chamada uma ambulância. O menino foi levado para o hospital, mas acabou por morrer. Agora, a família pede respostas à escola enquanto aguarda pelo relatório da autópsia.

Citada pelo New York Post, a tia do menino referiu ainda que a mãe de Yahshua é professora de educação física noutra escola e que terá avisado a direção de que estava demasiado calor para que os alunos fizessem ginástica no exterior.

A família criou uma página de GoFundMe para ajudar a família a fazer face aos custos do funeral do menino de 12 anos.