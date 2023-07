Menino de 10 anos quase morre intoxicado depois de beber água em excesso

Na altura do verão, há muitas preocupações a ter com as crianças, especialmente nos dias de calor. Entre insolações, escaldões e desidratação, os pais têm as mãos cheias. A família de Ray Jordan, de 10 anos, apanhou um susto diferente quando num dia particularmente quente o filho bebeu demasiada água e acabou no hospital com uma intoxicação grave.

Durante o fim de semana do 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, de onde é a família, Ray estava a brincar com os primos no exterior. Estavam a correr em círculos à volta da casa, a saltar em trampolins, a serem crianças, contou a mãe, Stacy, à Wis TV.

Como estava um dia de calor, a criança começou a ficar exausto e foi buscar água para hidratar. O que ninguém reparou na altura foi na quantidade de água que ingeriu entre as 20h30 e as 21h30. Ao todo, foram seis garrafas de água.

Os primeiros sintomas de intoxicação por água começaram a surgir às 22h30, quando Ray começou a vomitar. Depois perdeu o controlo motor. Os pais dizer que parecia que ele estava bêbado ou drogado e levaram-no logo para o hospital.

Devido à quantidade de água ingerida, a criança tinha os níveis de sódio no sangue perigosamente baixos, algo que acontece quando os rins não conseguem processar a quantidade de água ingerida.

Para aliviar os sintomas, os médicos deram medicação para que Ray urinasse e eliminasse os líquidos do corpo que já estavam a chegar ao cérebro, pressionando. Foram também dados suplementos de sódio e potássio.

Já de madrugada, Ray acordou sem saber bem o que tinha acontecido e com fome. Agora está totalmente recuperado e não ficou com qualquer sequela.

A experiência ensinou uma lição aos pais. Em dias de muito calor, é importante alternar entre água e bebidas desportivas, já que estas costumam ter eletrólitos que não diluem o sangue e ajudam a manter os níveis de sais equilibrados.