Cantora brasileira plagia Carolina Deslandes e Diogo Piçarra e os músicos já reagiram

Parece que as músicas de Carolina Deslandes e Diogo Piçarra ganharam uma nova versão brasileira. A artista brasileira Danieze Santiago copiou dois temas sem atribuir créditos. A reação dos artistas portugueses não tardou a chegar e veio com muito humor.

As músicas “Vai Lá” de Carolina Deslandes e “Saída de Emergência” de Diogo Piçarra foram lançadas no novo álbum de Danieze Santiago, “Romântica como Sempre”.

“Quando descobres que foste plagiada e pensas ‘que falta de respeito’ mas a tua veia forró romântica faz-te dançar na mesma”, escreveu Carolina Deslandes num vídeo que partilhou na sua página de Instagram onde ouvia a versão de Danieze Santiago da sua música.

Também Diogo Piçarra não tardou em reagir à versão brasileira da sua música com um vídeo no seu Instagram. “Hoje acordei ao som de Danieze Piçarra… a ‘versão’ estava perfeita se tivesse pedido autorização minha querida! A Carolina Deslandes também teve direito a uma cópia”, escreveu o cantor de “Saída de Emergência”

No press release que acompanhou o lançamento do álbum, Danieze Santiago referia que as músicas eram todas originais suas.

Entretanto, a cantora já reagiu às acusações, dizendo que não é a compositoras dos temas e que o lançamento das mesmas foi um engano. “Peço desculpa, realmente foi um erro. Não foi meu intuito roubar nem chatear ninguém”, disse a artista brasileira.