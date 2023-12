Lições de carreira que aprendemos com os 7 melhores filmes de Natal

O período é de festa e de comemoração em família. E, tal como todas as outras tradições de Natal, há filmes que já fazem parte desta quadra festiva. Clássicos como o Sozinho em Casa, Elf ou Gremlins - Pequeno Monstro costumam animar a grelha televisiva por estes dias. Conheça as lições que pode retirar da sétima arte e aplicar na sua carreira.

David Oxley e Helmut Schuster, especialistas em carreira e autores do livro “A Career Carol - A Tale Of Professional Nightmares And How To Navigate Them” lançado em outubro deste ano, partilham na revista Maddyness os seus 7 filmes de Natal preferidos e as lições de carreira que retiram de cada um.

1. O Conto Natal dos Marretas

“O Conto de Natal encaixa-se numa versão idealizada da redenção moral, do poder do espírito humano, e celebra a vitória da luz sobre as trevas. De muitas maneiras, as nossas carreiras apresentam os mesmos desafios", escrevem David Oxley e Helmut Schuster

Lição de carreira – O desafio de navegar numa carreira de sucesso reside em grande parte na nossa capacidade de separar as necessidades imediatas dos nossos empregos do que, para nós, são as atividades de vida mais gratificantes. Saber pelo que realmente estamos a lutar é a chave.

2. Assalto ao Arranha-Céus

Oxley e Schuster referem que “poderíamos olhar para as façanhas de John McLane como um exemplo de propósito e paixão, e associar à forma como damos o melhor de nós no trabalho quando nos concentramos numa missão convincente”.

No entanto, os autores explicam também “que há algo menos óbvio… John McLane é eficaz apesar de não ter poder legítimo. Ele é mais do que uma partida para os vilões, embora não lidere um exército, não reivindique um trono ou enfrente uma sociedade secreta de espiões”.

Lição de carreira – Não se limite à sua avaliação/nota, cargo ou linha hierárquica. O seu impacto pode depender da forma como escolhe enquadrar os desafios e possibilidades.

3. Gremlins - Pequeno Monstro

Foi o filme cómico de horror que tornou conhecidas as pequenas criaturas que, com o seu poder destrutivo e a sua atitude sarcástica, arrasam uma pequena cidade norte-americana na época de Natal.

Uma história que adverte sobre como seguir conselhos e compreender os riscos. Neste filme, vemos a alegoria da carreira e dos riscos morais. “Nas nossas carreiras muitas vezes acreditamos que os dilemas morais se evidenciam. A realidade é que alguns dos desafios mais difíceis que enfrentamos são convites traiçoeiros para cortar atalhos”, frisam os especialistas.

Lição de carreira – Esteja atento às tentações sutis, mas sedutoras, de se desviar do seu código moral. “Seja particularmente cauteloso com pessoas que usam fatos caros e que dizem: ‘está tudo bem… todos estão a fazer isso”, aconselham Oxley e Schuster.

4. Elf - O falso duende

A história para encontrar o seu lugar no mundo. Da jornada difícil e às vezes perigosa para entender quem realmente é. Vemos paralelos neste filme nas grandes transições de vida que fazemos, como de estudante/criança para profissional independente.

Lição de carreira – Não tenha medo de enfrentar as grandes mudanças na sua carreira. Entenda que todos nós às vezes sentimo-nos relutantes em enfrentar os desafios necessários. Mas a escolha é avançar e crescer… ou retroceder e estagnar.

5. O Anti-Pai Natal

Billy Bob Thornton num filme ‘anti-Natal’. Este filme explora as profundezas em que podemos mergulhar quando estamos sem propósito. A clássica jornada do herói, mas com ênfase no desespero pessoal.

Lição de carreira – Sem um propósito abrangente é fácil perder-se. Pense se está preparado para lutar e use isso como âncora.

6. Sozinho em Casa

A família McCallister deixa Kevin, de oito anos, em casa enquanto viaja de férias para Paris. Alguma vez duvidou da sua capacidade de enfrentar um novo desafio? Para Oxley e Schuster, “vivemos num mundo onde somos simultaneamente encorajados a lutar para sermos estrelas, mas lembrados do fracasso. E todos devemos admitir que ocasionalmente somos vítimas da síndrome do impostor”.

Lição de carreira – não duvide da sua capacidade de dar grandes saltos na carreira. Muitas vezes está no seu melhor quando se esforça para alcançar algo que inicialmente parece um pouco fora de alcance.

7. Uma História de Natal

A história de Ralphie Parker e a suas façanhas para adquirir uma Red Ryder.

O paralelo da carreira aqui é ser consumido por coisas materiais. Uma promoção, um aumento salarial. É claro que existem boas razões para querer segurança financeira, mas pode ser perigoso tornar-se demasiado obstinado e cair numa armadilha de meios e fins confusos.

Lição de carreira - tome cuidado para não se deixar levar pela crença de que uma promoção e um aumento salarial lhe trarão significado e realização.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.