Sabia que a primeira letra do seu nome pode influenciar a sua carreira?

A primeira letra do nome pode ter influência nas escolhas que faz ao longo da sua vida, segundo um estudo da Associação Americana de Psicologia, publicado no Journal of Personality and Social Psychology.

A conclusão da referida Associação não é nova uma vez que estudos anteriores já tinham analisado este fenómeno. Por exemplo, indivíduos chamados Dennis estavam muito representados entre os dentistas listados no site da Associação Americana dos Dentistas. Da mesma forma, pessoas com nomes como Lauren ou Lawrence representavam uma proporção maior de advogados do que a média, de acordo com o banco de dados da American Bar Association, a maior associação de advogados do mundo.

Pessoas chamadas George e Geoffrey também tinham maior probabilidade de publicar artigos em revistas científicas relacionadas com as geociências e indivíduos chamados Louis tinham maior inclinação para viver em St. Louis, no estado americano do Missouri.

No entanto, estas pesquisas foram criticadas porque estavam limitadas a apenas algumas profissões, cidades e nomes. Novos estudos publicados no Journal of Personality and Social Psychology por professores da Universidade de Utah abordam o tema e recorrem a modelos de linguagem para analisar milhões de ocorrências de nomes de pessoas.

O estudo mais recente analisou todos os primeiros nomes no site da Administração da Segurança Social dos EUA, 508 profissões e 14.856 cidades. A pesquisa foi realizada com os primeiros nomes e não com os últimos porque a maioria das pessoas mantém aqueles ao longo da vida.

Os investigadores usaram algoritmos de processamento de linguagem para determinar como os primeiros nomes, funções e cidades foram associadas no Common Crawl (um banco de dados de monitorização da web), no Twitter e no Google News.

A pesquisa indicou uma maior propensão das pessoas a seguirem carreiras e a residirem em cidades que começam com a mesma letra do seu primeiro nome. Essa preferência decorre da nossa tendência de manter sentimentos positivos sobre nós mesmos, argumenta o estudo, citado pela Forbes.

Segundo o estudo, em geral, tendemos a preferir letras que aparecem no nosso nome do que aquelas que não aparecem, e gostamos especialmente das primeiras letras de nossos nomes e sobrenomes. Esta preferência, que foi verificada em 14 países, foi denominada pelos pesquisados por “determinismo nominativo”.

O estudo aponta ainda diferenças de género. Curiosamente, os homens eram mais propensos do que as mulheres a optar por profissões com base na primeira letra do seu nome. No entanto, quando os pesquisadores analisaram os dados por década, descobriram que essa diferença de género era mais vísivel no início do século XX.

À medida que as mulheres adquiriram mais liberdade para escolher as suas carreiras, a diferença de género diminuiu.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.