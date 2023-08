Cartão de crédito: Dicas para controlar gastos

O cartão de crédito pode ser um bom aliado na gestão das finanças pessoais, independentemente de fazer uma utilização regular ou apenas pontual. Mas para conseguir ter controlo sobre os gastos, a primeira coisa a fazer, mesmo antes de escolher a entidade financeira associada ao cartão, é analisar a TAEG, que é a taxa que inclui todos os custos associados ao crédito.

Em segundo lugar, analise a anuidade, que é a taxa que vai ter de pagar anualmente à entidade emissora do cartão de crédito. Se optar por algum cartão que não tenha qualquer anuidade, verifique se tem os mesmos benefícios dos outros, porque pode não compensar. Entre os benefícios está, por exemplo, o cashback, que é a devolução de parte do valor das compras que realizou com o cartão e que, geralmente, ronda os 2%. Muitos cartões também oferecem um seguro de viagem, que é ativado se comprar a viagem com o cartão de crédito. Não se esqueça de ver quais as condições.

Antes de formalizar, leia a Ficha de Informação Normalizada Europeia (FINE) com atenção e faça todas as perguntas que achar pertinentes.

Como evitar juros e comissões

E como funciona um cartão de crédito? Se pagar a totalidade do extrato no final do mês, ou em 20 a 50 dias, que é a generalidade dos prazos, não há lugar a cobrança de juros.

Se não lhe for possível, tente escolher a modalidade que implique o mínimo de juros e a maior amortização da dívida.

Se já tem um cartão de crédito, evite fazer novos cartões, uma vez que é mais difícil controlar os gastos. Também é mais seguro registar todos os pagamentos efetuados, sejam presenciais ou online. É desta forma que assegura que tem o controlo total dos gastos.

Verificar com atenção o extrato é outra forma de controlar os gastos e perceber se houve algum movimento suspeito que possa indiciar fraude. Também é importante nunca perder de vista o cartão de crédito, para evitar que seja clonado ou roubado.

Só em último caso é que deve levantar dinheiro com cartão de crédito, porque essa operação implica pagar comissões que, geralmente, têm um valor fixo e outro variável. É chamado o cashadvance, ou seja, um adiantamento de dinheiro por parte da entidade com quem contratou o cartão de crédito.

Atenção às fraudes e compras por impulso

Se costuma comprar por impulso, adquirir um cartão de crédito pode não ser boa ideia, porque pode não conseguir ter controlo sobre os gastos.

Por último, esteja atento à segurança e possíveis fraudes. Para isso, verifique o extrato com regularidade para ver se há algum movimento suspeito; fixe o código e nunca o tenha junto ao cartão; tenha consigo o cartão de crédito apenas quando sabe que vai precisar, assim consegue diminuir o risco caso perca a carteira ou seja alvo de furto; se fizer compras online, verifique que a ligação é segura e se o site é fidedigno.